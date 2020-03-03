شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كونتي يرغب بضم ثلاثة لاعبين من الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مدرب نادي ​إنتر ميلان​ الإيطالي، أنطونيو كونتي يرغب بضم ثلاثة لاعبين من الدوري الإنكليزي الممتاز هم نجم آرسنال ​بيير إيميريك أوباميانغ​، ولاعب مانشستر يونايتد تاهيث تشونغ ومدافع توتنهام ​يان فيرتونغين​.

ويرغب الغابوني أوباميانغ بالرحيل عن آرسنال إذا ما فشل الغانرز بالتأهل لدوري أبطال أوروبا علماً أن تقارير صحفية تحدثت عن إحتمالية إنتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد أو غريمه برشلونة. وإستطاع كونتي سابقاً إستقطاب عدة نجوم من البريمييرليغ كروميلو لوكاكو واشلي يونغ واليكسيس سانشيز.

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