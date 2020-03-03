شكرا لقرائتكم يامن بن زكري: الزمالك بيتي وهذا سبب غيابي عن استقبال البعثة في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال يامن بن زكري في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي": أن كلا المدربين في الزمالك والترجي كان يعملنا كل شيء عن الآخر وبالتالي كانت مواجهة الفريقين صعبة سواء في السوبر الافريقي أو ذهاب دور الثمانية".

أضاف يامن بن زكري أن الزمالك كان له أفضلية مطلقة في السوبر الافريقي، بينما كان الترجي أفضل بالشوط الأول في المباراة الماضية ببطولة أفريقيا الا أن الأبيض استطاع أن يعود بالقوة الكافية في الشوط الثاني ليحسم النتيجة لصالحه".

وقال يامن بن زكري أن الترجي سيكون محظوظاً بالتواجد الجماهيري الا أنه قلبا وقالباً مع الزمالك بيته الثاني الذي عاش فيه خلال لعبه في القلعة البيضاء، مؤكداً ان سبب غيابه عن استقبال البعثة هو هطول الأمطار التي شهدتها البلاد.

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تابع أن كل لاعبي الزمالك أصدقائه وتحديداً شيكابالا الذي سبق وأن لعب معه الا أنه أكد زيارته للاعبين كثيراً قبل سابق ويعرفهم جيداً سواء الأجيال الجديدة.

وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم امام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، احمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد اوناجم، اشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، اسلام جابر.

واستبعد كارتيرون كل من : عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين افريقيا.

وتوجهت بعثة الزمالك، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التى وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.