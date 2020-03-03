شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا في الواحدة ظهر الخميس المقبل بالمقر الرئيسي للاتحاد بحضور عمرو الجنايني رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الملاعب المصرية .

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراض للخطوات التي اتخذها الاتحاد المصري في هذا الشأن وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية .

خاطب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى لإرسال 10 أطقم سماعات للحكام.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن تطبيق التقنية فى المباراة الواحدة يحتاج 7 سماعات، بواقع 4 للحكام و3 لحكام الفيديو.. وكان اتحاد الكرة أعلن تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى الذى ينطلق 9 مارس الجارى.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عدم إقامة أكثر من 4 مباريات يوميا فى الدور الثانى من عمر الدورى العام، بعد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى.

وأرجع اتحاد الكرة قراره بأن هذا الأمر ضرورى حتى يتسنى للجبلاية تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات الدور الثانى بالدورى كما تم الإعلان من قبل.

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وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثانى (الأسبوع الـ 18) اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل، كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبى مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلى يوم 14 مارس.

وأعلنت مواعيد مباريات الأسبوعين الـ19 و20، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية.

ويتقابل الأهلى مع سموحة يوم 11 مارس والاتحاد السكندرى مع الزمالك يوم 12 مارس المقبل فى الجولة الـ18 للدورى.

وتنطلق مباريات الدور الثاني للدوري يوم 9 مارس بمباراة الإسماعيلي و الجونة .

واتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولى - فيفا - سارة سولى على تطبيق بند الـ8 سنوات في الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اتحاد الكرة لأربع سنوات مقبلة.

وبالتالى سيتم استبعاد أي عضو ينطبق عليه بند الـ8 سنوات من الانتخابات المقبلة، ويعد أبرزهم سيف زاهر وخالد لطيف وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح، ممن تواجدوا فى الانتخابات الماضية لمدة دورتين.