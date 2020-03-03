شكرا لقرائتكم يامن بن ذكري : التركيز سلاح الزمالك في مواجهة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال بن يامن في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أبارك للنادي الذي لعبت داخل صفوفه على بطولاته المحلية والقارية في الأونة الأخيرة".

وواصل: أقدم التهنئة للنادي على فوزه بلقبي السوبر الأفريقي والمصري في أيام معدودة.

وأضاف:" الزمالك فاجأ الجميع في مواجهة الترجي بالسوبر الأفريقي وحقق نتيجة غير متوقعة وانتصر بثلاثية تاريخية".

وتابع بن ذكري تصريحاته مؤكداً أن لازال هناك شوط اّخر في رادس والأمور لم تحسم بعد، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة بعثة النادي الأبيض خلال تواجدها في تونس.

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وأنهى يامن بن ذكري تصريحاته مشيداً بالحارس محمد أبوجبل وبثنائي قلب الدفاع محمود علاء ومحود الونش، مؤكداً أنهم كانوا على مستوى مميز في المباريات الثلاثة الأخيرة للفريق.

وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم امام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، احمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد اوناجم، اشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، اسلام جابر.

واستبعد كارتيرون كل من : عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين افريقيا.

وتوجهت بعثة الزمالك، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التى وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.