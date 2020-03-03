شكرا لقرائتكم اختيار الحارس الوطيان أفضل لاعبي الفتح أمام الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختارت شركة "أوفسايد" الراعي الرسمي لنادي الفتح، الحارس حبيب الوطيان كأفضل لاعب في فوز الفريق على الوحدة ضمن الجولة الماضية من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الفتح فوزين متتاليين على أهلي جدة بهدف دون رد وعلى الوحدة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتقدم إلى المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

وشارك الوطيان في المباراتين على حساب الأوكراني ماكسيم كوفال، إذ حافظ على نظافة شباكه أمام أهلي جدة، بينما تلقى هدفين أمام الوحدة.