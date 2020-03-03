عاجل| إيطاليا تعتزم إيقاف جميع المنافسات الرياضية لمدة شهر بسبب كورونا



تعتزم الحكومة الإيطالية إيقاف كل المنافسات الرياضية في البلاد لمدة شهر بسبب فيروس كورونا.

و ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا لـ 52 بسبب فيروس كورونا وعدد المصابين إلى 306 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 2000، وكانت قد وصل عدد المصابين أمس إلى 1000 حالة بجانب وفاة 29 شخصًا.

ومنذ بدء تفشي الوباء قبل أسبوع، تبين أن 1128 شخصًا يحملون الفيروس، لكن 52% منهم لم يظهروا أعراضًا للمرض أو أظهروا أعراضًا محدودة، بحسب الحماية المدنية

أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا بضرورة إقامة مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي بدون جماهير، في المباراة التي تجمعهما 18 مارس الحالى فى إياب مواجهة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا" فإن وزير الصحة بإسبانيا طلب إجراء اللقاء دون جمهور معتبراً أن مباراة بهذا الحجم قد تتسبب بانتشار فيروس كورونا بين الجمهور، وصعوبة السيطرة في ظل التجمع الجماهيري الكبير.

وقال إيلا خلال تصريحاته: "هذه المناسبات تشهد على تجمعات كبيرة للجماهير القادمة من مناطق خطرة، لذا وجهنا نصيحة بإقامتها خلف أبواب مغلقة".

وانتهى لقاء الإياب الذى أقيم بإيطاليا الأسبوع الماضى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، حيث يحتاج البارسا للفوز 1-0 فقط من أجل التأهل.

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى تعليق جميع الأنشطة التدريبية الخاصة بفريق تحت 23 عامًا بشكل مؤقت، وخضوع اللاعبين للإشراف الطبى ووضعهم فى الحجر الصحى كإجراء احترازى بعد الاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا الذى انتشر فى العديد من دول العالم مؤخرًا وأثر على مختلف المنافسات الرياضية خاصة في إيطاليا.