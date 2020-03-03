عاجل| إقامة مباراة الإياب بين برشلونة نابولي بدوري أبطال أوروبا بدون جمهور بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا بضرورة إقامة مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي بدون جماهير، في المباراة التي تجمعهما 18 مارس الحالى فى إياب مواجهة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا" فإن وزير الصحة بإسبانيا طلب إجراء اللقاء دون جمهور معتبراً أن مباراة بهذا الحجم قد تتسبب بانتشار فيروس كورونا بين الجمهور، وصعوبة السيطرة في ظل التجمع الجماهيري الكبير.
وقال إيلا خلال تصريحاته: "هذه المناسبات تشهد على تجمعات كبيرة للجماهير القادمة من مناطق خطرة، لذا وجهنا نصيحة بإقامتها خلف أبواب مغلقة".
وانتهى لقاء الإياب الذى أقيم بإيطاليا الأسبوع الماضى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، حيث يحتاج البارسا للفوز 1-0 فقط من أجل التأهل.
برشلونة سيفتقد خلال اللقاء لثنائي خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال لتراكم البطقات فضلا عن غياب سواريز وديمبيلي للإصابة.
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