جوهر يدشن ملعبه الجديد بفوز ثمين على سوون الكوري

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دشَّن جوهر دار التعظيم الماليزي ملعبه الجديد "السلطان إبراهيم" بفوز ثمين على ضيفه سوون بلووينغز الكوري الجنوبي 2-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وسجل الأرجنتيني غونزالو كابريرا (13 من ركلة جزاء) والبرازيلي ماوريسيو (73) هدفي جوهر، والأسترالي تيري انتونيس (51) هدف سوون بلووينغز.

وتأجلت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين فيسيل كوبي الياباني وغوانغجو ايفرغراند الصيني، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وهي المباراة الوحيدة التي أقيمت الثلاثاء في دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة في آسيا بسبب فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في تأجيل جميع المباريات على غرار مباريات الأربعاء التي ستقام فيها مباراة واحدة أيضا فقط وتجمع اف سي سيدني الأسترالي وجيونبوك الكوري الجنوبي ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويتصدر فيسيل كوبي ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من مباراتين مقابل 3 نقاط لجوهر، في حين لا زال رصيد غوانغجو الذي لم يخض أي مباراة بعد، وسوون بلووينغز خاليا من النقاط.

وافتتح ملعب السلطان إبراهيم الأسبوع الماضي وكلف بناؤه 50 مليون دولار، وهو يتسع لـ40 ألف متفرج.

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وبادر جوهر الى الهجوم في بداية المباراة، وسنحت له فرصة في الدقيقة الرابعة عندما سدد صفاوري رشيد كرة تصدى لها الحارس الكوري نو دونغ-غيون.

وافتتح الفريق الماليزي التسجيل في الدقيقة 13 بعدما مرر نظمي فايز كرة متقنة داخل المنطقة خلف الدفاع الكوري الى البرازيلي ديوغو لويس سانتو لكنه تعرّض للعرقلة من قبل المدافع مين سانغ-غي، فاحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها كابريرا بنجاح.

وكاد سوون يدرك التعادل مباشرة عندما وصلت الكرة إلى آدم تاغارات داخل المنطقة لكنه سدد دون تركيز فوق العارضة (15).

وأدرك سوون التعادل عند الدقيقة 51 عبر تسديدة البديل انتونيس من مسافة بعيدة.

وخطف جوهر هدف الفوز في الدقيقة 73 عندما ارتقى ماوريسيو لكرة عرضية لنظمي وتابعها برأسه في الشباك.