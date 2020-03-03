شكرا لقرائتكم خبر عن شباب يد الأهلي 2004 يتوج ببطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق شباب الأهلي لكرة اليد مواليد 2004 "أ" بلقب بطولة كأس مصر، بعدما تغلب على فريق سبورتنج بنتيجة 21-20 في المباراة النهائية، التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الثلاثاء وأقيمت المباراة على ملعب نادي مدينة نصر.

وقدم الأهلي مباراة قوية من البداية إلى النهاية، بعدما فرض سيطرته على مجريات المباراة، بفضل الدفاع المحكم والهجوم المرتد، ليتمكن من تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

وكشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تأجيل لقاءات الجولة الأخيرة بدورى المحترفين لتقام يوم 25 مارس الحالى بدلا من يوم 19، والتي تشهد لقاء القمة بين الأهلى والزمالك.

ومن جانبه كشف عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات، أن تأجيل مباريات هذه الجولة إلى يوم 25 من أجل تجمع المنتخب وفقا لخطة الإعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك، بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى.

أما الجولة السادسة فتقام يوم 12 مارس بين كلا من الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج، والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى.

أما الجولة الخامسة بدورى محترفى الرجال فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كل من، سبورتنج مع الأهلى، وطلائع الجيش مع هليوبوليس، والبنك الأهلى مع الزمالك، وسموحة مع الأوليمبى.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.