شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محامين من الزمالك يجتمعون برئيس التظلمات بالجبلاية بسبب عقوبات السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد ظهر اليوم 4 محامين من نادى الزمالك واجتمعوا مع المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات بمقر اتحاد الكرة، وتقديم مستندات جديدة بمباراة السوبر المصرى التى جمعت فريق الزمالك مع الأهلى يوم 20 فيراير من الشهر الماضي. وقدم محامو الزمالك بعض الفيديوهات الجديدة والمستندات لتخفيف العقوبة على لاعبى الزمالك.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت بين فريقى الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، كما تم إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه ومنع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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انتقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق فى اتحاد الكرة بعد مباراة السوبر المصري.

وقال فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادى الزمالك: "فيه عقوبات وقعت على شيكابالا وإمام عاشور وعبد الله جمعة وأحمد زاهر الإدارى ورئيس الزمالك المحترم غصب عنهم، وهى وقعت بناءا على ايه؟، لا عقوبة أو جريمة إلا بنص، قدامى لايحة الانضباط والأخلاق، ومفيش لايحة الا بتعتمد من الجمعية العمومية، لايحة الزمالك مين اللى اعتمدها؟ الجمعية العمومية، وكذلك لايحة الأهلى، مفيش هنا ملوخية وطبيخ وبامية، هل يقدر مجلس إدارة أى نادى يعمل لايحة ويصدق عليها؟، غصب عنك يا عمرو يا جناينى بعلمك القانون".

وأردف: "المادة 39 صدق مجلس الإدارة على هذه اللائحة التى لم تعرض على الجمعية العمومية بيقى ليس لها قيمة والقانون واضح، اللى ألفته وانا عندى 24 سنة ".

وأضاف منصور: "العقوبات التى وقعت على الأهلى والزمالك لا قيمة لها، ولم تعرض على الجمعية العمومية أو تنشر فى جريدة رسمية، وانتوا عملتوا مذبحة للأهلى والزمالك وولعتوا البلد وعملتوا احتقان ودبحت لعيبة فى الأهلى والزمالك".