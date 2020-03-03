شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خسارة نادى مصر من كوكاكولا 1 / 0 وديا فى معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال في ثانى ودياته بمعسكر أكتوبر على كوكاكولا، بنتيجة 1 /0 في نهاية الشوط الثانى فى إطار الاستعداد للدور الثانى بالدورى. وشهد الشوط الأول مشاركة الأسايين، قبل أن يدفع جلال بلاعبى الناشئين لتجريبهم في الشوط الثانى.



جانب من اللقاء



نادى مصر



نادى مصر و كوكاكولا

Advertisements



مباراة نادى مصر و كوكاكولا

ونجح فريق نادى مصر فى الفوز على الإعلاميين 1/0 فى أولى وديات المعسكر أول أمس الأحد، قبل أن يلتقى جولدى الأربعاء ويختتم المعسكر بلقاء حرس الحدود الخميس المقبل.

وخسر فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال من نظيره إنبى وديا الخميس ٢/١ فى إطار الاستعداد لانطلاق الدور الثانى بعدما تعادل الثلاثاء أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان.

ونجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

وضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من: أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، ويتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.

ويحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 10 مباريات، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.