سفير مصر في جنوب إفريقيا: هناك حشد جماهيري لدعم صنداونز قبل لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد شريف عيسى، سفير مصر في جنوب إفريقيا، وجود حشد جماهيري لدعم فريق صنداونز الجنوب إفريقي قبل مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز في بريتوريا يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعدما حسم الفريق الأحمر لقاء الذهاب في استاد القاهرة بنتيجة (2-0).

وقال عيسى في تصريحات تلفزيونية لـ"أون تايم سبورتس 2": "هناك حشد جماهيري كبير لدعم صنداونز، وهو ما يدل على شعورهم بالقلق وإحساسهم بصعوبة المباراة بعد الفوز الذي حققه الأهلي ذهابا".

Advertisements

وأضاف: "وجود رئيس الأهلي محمود الخطيب رئيسا لبعثة الفريق في جنوب إفريقيا يزيد حماس اللاعبين ويبعث الطمأنينة في نفوسهم، كل خطوة يقوم بها تلقي بظلالها على التزام اللاعبين بالمعسكر".

وأوضح: "ملعب المباراة أرضيته جيدة ولن تعوق الجهاز الفني، وتبلغ السعة الكاملة له 25 ألف متفرج".

وأتم سفير مصر في جنوب إفريقيا قائلا: "أتمنى عودة الأهلي إلى مصر ببطاقة التأهل من أجل سعادة الشعب المصري".