بعثة الزمالك تصل إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
وصلت بعثة فريق الزمالك إلى تونس، مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي، في مواجهة مقرر لها مساء الجمعة المقبل في استاد رادس.
وتواجد السفير المصري نبيل حبشي وأعضاء السفارة المصرية في المطار لاستقبال بعثة الزمالك في تونس، التي يرافقها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي واحمد مرتضى وعلاء مقلد وحمادة أنور أعضاء مجلس إدارة النادي وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة.
ونجح الزمالك في الفوز خلال مواجهة الذهاب أمام الترجي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الجمعة الماضية.
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