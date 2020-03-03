اتحاد الكرة يعلن الخميس موعدا لبدء تطبيق تقينة الـ VAR

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، مساء اليوم الثلاثاء، موعد المؤتمر الخاص للاعلان عن بدء تطبيق تقنية الـ VARفي الملاعب المصرية.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيعقد مؤتمرا في الواحدة ظهر الخميس المقبل بالمقر الرئيسي للاتحاد بحضور عمرو الجنايني رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الملاعب المصرية.

واكدت اتحاد الكرة، أن المؤتمر الصحفي المقرر عقده ظهر الخميس المقبل، سيتضمن استعراض للخطوات التي اتخذها الاتحاد المصري في هذا الشأن وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية الجديدة.

وفي وقت سابق كانت قد اجريت أول تجربة لاستخدام تقنية الفيديو خلال لقاء ودي جميع فريقي سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة.