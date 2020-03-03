مباشر كأس إنجلترا.. تشيلسي 1-0 ليفربول.. ويليان يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وليفربول على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويجلس الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول خلال المباراة.

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تشكيل تشيلسي: كيبا أريزابالاجا، سيزار أزبلكويتا، أنطونيو روديجر، كورت زوما، ماركوس ألونسو، بيلي جيلمور، ماتيو كوفاتشيتش، روس باركلي، ويليان، بيدرو رودريجيز، أوليفير جيرو.

تشكيل ليفربول: أدريان، جوردان ويليامز، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندي روبيرتسون، فابينو، آدم لالانا، كورتيس جونز، تاكومي مينامينو، ساديو ماني، ديفوك أوريجي.

ملخص المباراة:

افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة الـ13 من المباراة، بعدما استغل أصحاب الأرض تمريرة خاطئة من لاعب الوسط فابينيو على حدود المنطقة، لتأتي الكرة إلى ويليان ويصوبها تجاه المرمى وتخادع الحارس أدريان الذي ارتكب هفوة وأخطأ في التصدي لها.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..