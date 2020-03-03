4 أرقام قياسية لبيراميدز في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

هو الفريق الأحدث تأسيسا في العالم، حيث أُسس في 2018، ومع أول مشاركة له بالدوري الممتاز، استطاع خطف المركز الثالث، ليشارك في بطولة الكونفدرالية.

بالطبع نقصد فريق بيراميدز، الذي غير خريطة البطولة المحلي الموسم الماضي، وها هو الآن يقدم نفسه بقوة في القارة السمراء.

الأمر الذي جعل كبار إفريقيا يهابون بطل مصر، نظرا لنتائجه الكاسحة في بطولة الكونفدرالية وتحقيقه لأرقام قياسية.

افتتح الفريق السماوي، مشواره بالكونفدرالية، بمواجهة فريق إيتوال الكونغولي، وتفوق عليه 5-1 في مجموع المباراتين بالدور التمهيدي.

ليواجه يانج أفريكانز التنزاني في دور الـ32، إلا أنه تفوق عليه 5-1 في مجموع اللقائين.

ومن ثم اصطدم في دور الـ32 بفريق شباب بلوزداد الجزائري، وتعادل معه 1-1 في القاهرة، قبل أن يتفوق عليه في الجزائر بهدف جون أنتوي، ويتأهل لدور المجموعات.

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تواجد بيراميدز، في المجموعة الأولى، رفقة المصري، إينوجو رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني.

وتفوق بيراميدز حيث حسم التأهل لربع النهائي مبكرا، وبالتحديد في الجولة الرابعة، أي قبل جولتين من النهاية.

واجه بطل مصر، فريق زاناكو الزامبي، في ربع النهائي، وتفوق عليه بثلاثية، في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب الأخير، في انتظار لقاء الإياب في القاهرة الأحد المقبل.

حقق فريق بيراميدز 11 انتصارا في البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم الرجاء المغربي، الذي حقق 11 انتصارا في 2018 من 16 مباراة، بينما حقق الفريق السماوي الإنجاز من 13 مباراة.

بيراميدز أيضًا عادل رقم الإسماعيلي التهديفي في 2002، بتسجيله 29 هدفا في المسابقة حتى الآن، وهو نفس رقم الدراويش.

كما أصبح بيراميدز الفريق المصري الأول، الذي يسجل سبع انتصارات متتالية خارج الأرض في المسابقات الإفريقية.

كما حطم رقم إنبي في نتيجة الفوز خارج الأرض بالأدوار الأقصائية، بفوزه على زاناكو 3-0، فيما فاز الفريق البترولي في 2009 بنتيجة (3-1) على وفاق سطيف الجزائري.