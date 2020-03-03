بث مباشر.. مباراة ليفربول وتشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي

يحل نادى ليفربول الإنجليزى ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق تشيلسى، في مباراة هامة وقوية ومثيرة للغاية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد "ستامفورد بريدج"، في إطار مباريات دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزى.
بالتعادل الإيجابي 2/2، بينما صعد تشيلسي بعد الفوز علي هال سيتي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف.
وكان ليفربول قد تأهله لدور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب فريق شورزسبري تاون بعد الفوز عليه بهدف دون رد، في مباراة الإعادة، بعد انتهاء اللقاء الأول
ويدخل ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح، المباراة أمام تشيلسي بمعنويات منخفضة بعدما تعرض الفريق للخسارة على يد واتفورد، بثلاثية دون رد، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.
فى التسجيل أو على الأقل صناعة الأهداف، منذ انضمامه إلى صفوف الريدز في صيف 2017.
وتعد هذه أول مباراة لمحمد صلاح أمام واتفورد يفشل خلالها
ويعود لصفوف ليفربول في المباراة الثنائي جو جوميز وجيمس ميلنر، بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.
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