سلة ناشئات سموحة تهزم مصر للتأمين

واصل فريق كرة السلة بنادي سموحة تحت 16 سنة (أ) بنات بقيادة كريم فوزي إنتصاراته في إطار مباريات الدور قبل النهائي لبطولة الجمهورية والتي تقام علي ملاعب نادي الزهور بالقاهرة وحقق فوزه الثاني علي التوالي وتغلب علي نظيره مصر للتأمين 49/45. وحقق الفريق الفوز في أولي لقاءاته أمام نظيره مركز شباب سيدي عبد الرحيم بالإنسحاب 20/0.

ووقع الفريق في المجموعة الثالثة والتي تضم بالإضافة إلي سموحة فرق الأهلي ووادي دجلة ومصر للتأمين بعد إنسحاب مركز شباب سيدي عبد الرحيم ويصعد الأول والثاني إلي الدور النهائي.

وصعد الفريق إلي الدور قبل النهائي بعد إحتلاله قمة مجموعته في الدور التمهيدي.

يذكر أن الفريق هو حامل لقب بطولة المنطقة بجدارة وإستحقاق وذلك بعد تغلبه علي نظيره سبورتنج 3/1 بمجموع المباريات.

تضم قائمة الفريق النجمات: أيتن إيهاب إسماعيل وملك محمود محمد وتقي عبد الجواد السيد وجني حازم محمد ومريم أحمد عبد المنعم ونانسي صبري صلاح وعاليا محمد مصطفي وعاليا حسام محمد ومريم طارق أحمد وهنا حازم عبد الفتاح وكنزي عصام السيد وفريدة طارق إبراهيم وهنا أحمد حسين وجودي وائل علي ونور أحمد عبد الرحمن وملك أحمد محمد وجني وليد عبد السلام وفرح أنس صلاح ومريم أحمد السيد ودانة ماجد عبد الرحمن.

بينما يضم الجهاز الفني: كريم فوزي مدرب ولؤي باسم مساعد مدرب وعفاف عبد اللطيف إداري والدكتور محمد طه طبيب ونعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات تحت إشراف حسني محمد محمود المدير الفني لقطاع الناشئات وأحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري وعماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة وعماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات. بالإنسحاب 20/0.ووقع الفريق في المجموعة الثالثة والتي تضم بالإضافة إلي سموحة فرق الأهلي ووادي دجلة ومصر للتأمين بعد إنسحاب مركز شباب سيدي عبد الرحيم ويصعد الأول والثاني إلي الدور النهائي.وصعد الفريق إلي الدور قبل النهائي بعد إحتلاله قمة مجموعته في الدور التمهيدي.يذكر أن الفريق هو حامل لقب بطولة المنطقة بجدارة وإستحقاق وذلك بعد تغلبه علي نظيره سبورتنج 3/1 بمجموع المباريات.تضم قائمة الفريق النجمات: أيتن إيهاب إسماعيل وملك محمود محمد وتقي عبد الجواد السيد وجني حازم محمد ومريم أحمد عبد المنعم ونانسي صبري صلاح وعاليا محمد مصطفي وعاليا حسام محمد ومريم طارق أحمد وهنا حازم عبد الفتاح وكنزي عصام السيد وفريدة طارق إبراهيم وهنا أحمد حسين وجودي وائل علي ونور أحمد عبد الرحمن وملك أحمد محمد وجني وليد عبد السلام وفرح أنس صلاح ومريم أحمد السيد ودانة ماجد عبد الرحمن.بينما يضم الجهاز الفني: كريم فوزي مدرب ولؤي باسم مساعد مدرب وعفاف عبد اللطيف إداري والدكتور محمد طه طبيب ونعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات تحت إشراف حسني محمد محمود المدير الفني لقطاع الناشئات وأحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري وعماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة وعماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

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