صور .. بعثة الزمالك تصل تونس

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى تونس مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الجمعةالمقبل في استاد رادس.
وكان في استقبال البعثه السفير المصري نبيل حبشي وأعضاء السفارة المصرية ويرافق بعثة الزمالك في تونس كل من: المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي واحمد مرتضى وعلاء مقلد وحمادة أنور أعضاء مجلس إدارة النادي وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة.
كان الزمالك قد فاز على الترجي في لقاء الذهاب باستاد القاهرة الجمعة الماضي 3-1.
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