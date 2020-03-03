يلا شوت Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة لايف Koora رابط سريع ليفربول ضد تشيلسي Liverpool

نستعرض في بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب ستامفورد بريدج في الدور الخامس من المسابقة، وسيكون البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي متابعاً للأحداث لحظة بلحظة قبل اللقاء وأثناء وبعد صافرة النهاية.
ونسعى لوضعكم في قلب ستامفورد بريدج من خلال بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي التي تعتبر مباراة قمة في هذا الوقت من الإف إيه كب.
مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم
تشكيلة الفريقين
تشيلسي يلعب المباراة بالأسماء التالية : كيبا أريزابالاجا ، سيزار أزبيليكويتا ، أنطونيو روديجر، كورت زوما ، ماركوس ألونسو، جيلمور ، ماتيو كوفاسيتش وروس باركلي ، ويليان ، أوليفيه جيرو و بيدرو رودريجيز.
و كلوب قرر خوض اللقاء بتشكيل مكون من : أدريان ، ويليامز ، فيرجيل فاندايك ، جو جوميز وأندي روبرتسون، فابينيو، آدم لالانا وجونز ، مينامينو ، ساديو ماني وديفوك أوريجي.
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