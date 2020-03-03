اعترف مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أن فريق ليفربول يستحق الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.
ويتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي والذي لديه مباراة مؤجلة أمام آرسنال.
وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "انتهى الدوري الإنجليزي وليفربول يستحق ذلك، تواجدهم في الصدارة عقب مرور 27 جولة هذا يدل على أنهم يستحقون ذلك، لا يوجدشك".
وأضاف: "فزنا ببطولتين هذا الموسم (الدرع الخيرية وكأس رابطة الأندية)، علينا الآن جمع أكبر قدر ممكن من النقاط في الدوري الإنجليزي والانتهاء في المركز الثاني، هناك كذلك بطولتا كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا".
وواصل: "في جميع الأندية الكبيرة التي عملت بها عندما نفوز بلقب، نفكر بعد ذلك في التالي، فوزنا بكأس كاراباو قبل
لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
كانت هذه تفاصيل خبر يلا شوت - مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر koooragoal كورة لايف رابط ماتش ليفربول ONLINE بلس SALAH لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.