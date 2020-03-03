يلا شوت - مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر koooragoal كورة لايف رابط ماتش ليفربول ONLINE بلس SALAH

اعترف مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أن فريق ليفربول يستحق الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي والذي لديه مباراة مؤجلة أمام آرسنال.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "انتهى الدوري الإنجليزي وليفربول يستحق ذلك، تواجدهم في الصدارة عقب مرور 27 جولة هذا يدل على أنهم يستحقون ذلك، لا يوجد

شك".

وأضاف: "فزنا ببطولتين هذا الموسم (الدرع الخيرية وكأس رابطة الأندية)، علينا الآن جمع أكبر قدر ممكن من النقاط في الدوري الإنجليزي والانتهاء في المركز الثاني، هناك كذلك بطولتا كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا".

وواصل: "في جميع الأندية الكبيرة التي عملت بها عندما نفوز بلقب، نفكر بعد ذلك في التالي، فوزنا بكأس كاراباو قبل

Advertisements

يومين هو أمر رائع ولكن علينا الآن التفكير في مواجهة شيفيلد غدًا في كأس الاتحاد، ثم لدينا بعد ذلك مواجهة أمام مانشستر يونايتد في الدوري، وهكذا".

لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )



لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )