رونالدو يشكر الجميع بعد دعمهم لوالدته

شكر كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الجميع بعد دعم الجماهير له، حيث نقلت والدة النجم البرتغالي إلى المستشفى بالبرتغال، بعد تعرضها لسكته دماغية اليوم الثلاثاء.

كتب رونالدو عبر تويتر:"شكرا لكم على رسائل الدعم لأمي، حالتها مستقرة حاليا وتتعافى في المستشفى. أود أن نشكر الفريق الطبي الذي يعتني بها، ونطلب من الجميع أن يمنحونا بعض الخصوصية".

وكشفت تقارير برتغالية، أن حالة دولوريس أفيرو والدة رونالدو

"مستقرة"، بعد نقلها إلى مستشفى في جزيرة ماديرا في البرتغال، مسقط رأس لاعب يوفنتوس الإيطالي.

ومن المقرر أن تخضع دولوريس لفحوص أخرى في وقت لاحق، للتحقق من سبب الانتكاسة التي تعرضت لها.

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وقالت تقارير إن والدة رونالدو أصيبت بجلطة في المخ، مما أدى إلى حدوث السكتة الدماغية.

وكانت دولوريس أصيبت بسرطان الثدي في 2007،

لكنها شفيت منه، إلا أنها أعلنت في فبراير من العام الماضي أنها تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد أن عاد لها المرض الخبيث.

وعلق ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق المقرر لها غدًا أمام ميلان بنصف نهائي كأس إيطاليا أن رونالدو لديه ظروف شخصية، وأن مشاركته غدًا بالمباراة من عدمها متروكة للاعب البرتغالي، وفي حال عدم مشاركته، سيغير المدرب بعض من الأمور التكتيكية، مشيرًا إلى أن رونالدو أفضل لاعب في العالم وليس له بديل.