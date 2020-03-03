يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر LIVE7HD كورة لايف رابط ماتش ليفربول جودة متعددة Now

كشف مدرب ليفربول، يورجن كلوب، السبب وراء إجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي أمام تشيلسي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم في دور الـ 16، في ملعب ستامفورد بريدج.

وأجرى كلوب بعض التغييرات حيث قرر الإبقاء على محمد صلاح وروبرتو فيرمينو على دكة البدلاء، والدفع بأوريجي ومينامينو في التشكيل الأساسي رفقة ساديو ماني

وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "أولًا

وقبل كل شيء فعلت ذلك لأننا نستطيع، لأن لدينا لاعبين يجعلونا قادرين على فعل ذلك".

وأضاف: "كنت أرغب في فريق يتطلع بشكل طبيعي إلى هذه المباراة، يحسبون الأيام ويرغبون في خوض المباراة ويمنحون كل ما لديهم، كنت أريد لاعبين جدد، نريد الجودة كذلك والإيجابية، نريد الكثير من الأشياء".

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وواصل: "كان من الممكن تحقيق

ذلك أيضًا من خلال تشكيل آخر مختلف، لست متأكدًا، لكنني قررت هذا وأنا سعيد حقًا به لأكون صادقًا، أحب الفريق، هيا بنا نستعد للمباراة".

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