تابع لايف liverpool now مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر kora live كورة جول رابط ماتش ليفربول mohamed salah goal

يتصدر النجم المصرى محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى، قائمة أبرز النجوم الذين ارتدوا قميصى الريدز وتشيلسى خلال مسيرتهم الكروية، وذلك قبل المواجهة التى تجمع بينهما فى تمام العاشرة إلا ربع مساء على "ستامفورد بريدج"، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزى.

محمد صلاح

لعب محمد صلاح بقميص تشيلسى بين عامى 2014 و2016 وشارك مع البلوز فى 19 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها هدفين فقط.



وانضم النجم المصرى لصفوف ليفربول فى صيف 2017 قادما من روما الإيطالى بعدما خطف الأنظار بتألقه فى الملاعب الإيطالية.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل 5 أهداف خلال مشاركته فى 11 مباراة ضد تشيلسى مع مختلف الأندية التى لعب بقميصها، كما صنع هدفا آخر، وذلك فى جميع المسابقات، وحقق النجم المصرى فى هذه المباريات 5 انتصارات وتعادلين و4 هزائم.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف ضد تشيلسى بقميص بازل السويسرى بمسابقتى الدورى الأوروبى ودورى الأبطال، فيما أحرز هدفين وصنع آخر مع ليفربول أمام تشيلسى.

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