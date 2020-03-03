ستار yallakora: الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسى بث مباشر Yalla star كورة اونلاين الشوط الاول ماتش ليفربول live new

أكد الإسباني أدريان ميجل حارس مرمى ليفربول، أنّ فريقه سيخوض مواجهة تشيلسي الليلة في كأس الاتحاد الإنجليزي، والمباريات القادمة، كالنهائيات، من أجل تحقيق الفوز.

ليفربول يحل ضيفًا على تشيلسي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد"، ضمن لقاءات دور الستة عشر في كأس إنجلترا.

وقال أدريان في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "تنتظرنا 3 نهائيات، المباريات الثلاث القادمة لنا

بمثابة نهائيات، لإظهار أننا نريد أنّ نبقى على قيد الحياة، هدفنا تحقيق الانتصار بهم جميعًا".

وأضاف: "النهائي الأول سيكون اليوم ضد تشيلسي، نستعد جيدًا لتلك المباراة، ومُستعدون للذهاب إلى هُناك وتحقيق الفوز، الأمر سيكون صعبًا، لذلك، نحن بحاجة إلى دعم جماهيرنا".

وواصل: "نحتاج لإظهار ردة فعل جيدة بعد الهزيمة أمام واتفورد

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بثلاثية نظيفة، لنؤكد لمُشجعينا أنها كانت مجرد مباراة سيئة، وبعد ذلك سنواجه بورنموث في آنفيلد، ونريد اللعب بشكل جيد أمام جماهيرنا".

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لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )