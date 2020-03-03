رياضة | عاجل - نجم الأهلي يقترب من المشاركة أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - نجم الأهلي يقترب من المشاركة أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من اللحاق بمواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان معلول قد اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الأمامية عقب مباراة الأهلي الماضية أمام صن داونز والتي قاد فيها الظهير الدولي التونسي الفريق الأحمر للفوز بعدما سجل ثنائية فريقه في شباك الفريق الجنوب إفريقي.

وتحسنت حالة اللاعب التونسي حيث يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد للغاية وهناك تحسن كبير في حالته، ليقترب من المشاركة في المباراة.