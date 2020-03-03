رياضة | "صفقة الموسم" على أعتاب النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صفقة الموسم" على أعتاب النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى إقتراب نادي النصر، من ضم تجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونجح النصر، خلال العام الماضي، في خطف أفضل المواهب الشابة في السعودية، ضمن سياسة تأمين مستقبل الفريق الأول، لضمان السيطرة على البطولات أمام غريمه الأزلي الهلال.

وكشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن إدارة نادي النصر، فتحت خط المفاوضات مع نادي الاتفاق لضم لاعبه الشاب فواز الطريس، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى سعي إدارة نادي الهلال، للتعاقد مع الطريس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وخاض الطريس "22 عاما" 17 مباراة رفقة الاتفاق، بمختلف المسابقات في الموسم الحالي، سجل خلالهم هدف وحيد، وصنع 4 آخرين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني.