رياضة | كالياري يعلن عن مدربه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كالياري يعلن عن مدربه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي كالياري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين والتر زينغا ليحل محل رولاندو ماران في تدريب الفريق، الذي يحقق نتائج مخيبة للآمال في الدوري الإيطالي

ووقع زينغا على عقد مع كالياري حتى يونيو (حزيران)2021.

وبدأ زينغا مسيرته التدريبية مع نيو إنغلاند ريفوليوشن الأمريكي، ثم تولى تدريب فرق في رومانيا وصربيا وتركيا والإمارات والسعودية.

في إيطاليا، تولى زينجا تدريب كاتانيا وباليرمو وكروتوني وسامبدوريا، فيما أقاله فريق فينيزيا من دوري الدرجة الثانية الإيطالي في مارس (آذار) 2019.

ولم يحقق كالياري أي انتصار في آخر 11 مباراة، حيث حقق أربع تعادلات وسبع هزائم، رغم البداية المشجعة للفريق مطلع الموسم.

ويحتل كالياري حالياً المركز الحادي عشر في الدوري.