رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني من عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق ونادي يوفنتوس الحالي إلى الفريق مرة أخرى.

رحيل رونالدو عن ريال مدريد

وكان رونالدور قد رحل عن صفوف نادي ريال مدريد في صيف 2018 لينضم إلى صفوف نادي يوفنتوس.

وربطت بعض التقارير الصحفية الإسبانية اسم رونالدو بالعودة من جديد إلى صفوف نادي ريال مدريد من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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بيريز يغلق الباب في وجه عودة رونالدو إلى ريال مدريد

وأكدت صحيفة "لو 10 سبورت" أن رونالدو لن يعود مرة أخرى إلى صفوف نادي ريال مدريد وسيظل مع نادي يوفنتوس.

كما ذكرت الصحيفة أنه حتى إذا رغب رونالدو في العودة إلى صفوف نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري فإن النادي سيرفض ذلك حيث أغلق فلورنتينو بيريز رئيس النادي الباب أمام عودة اللاعب من جديد للنادي.

مشاركات رونالدو مع نادي يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 34 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 27 هدف وصنع هدفين آخرين.