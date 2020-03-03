رياضة | الخميس.. نادي الصيد يكرم ثلاثي التايكوندو بعد تأهلهم إلي أولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. نادي الصيد يكرم ثلاثي التايكوندو بعد تأهلهم إلي أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكرم مجلس ادارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي، ثلاثى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسي وعبد الرحمن وائل بعد تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك في تمام الساعة 7 مساء يوم الخميس المقبل بمقر النادي .

ومن المنتظر، أن يشهد التكريم حضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب ، ومجلس إدارة اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم ، والجهاز الفني لمنتخب التايكوندو .

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يذكر أن سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو إلى منافسات دورة الألعاب الاولمبية بطوكيو 2020، من خلال مشاركته فى بطولة الجائزة الكبرى بروسيا، ليكون أول لاعبى التايكوندو المتأهلين لأولمبياد طوكيو.

فيما تأهلت اللاعبة هداية ملاك ، للأولمبياد للمرة الثانية على التوالي بعد تحقيقها الميدالية البرونزية لأولمبياد ريو دي چانيرو فى منافسات التايكوندو.

بينما تأهل عبد الرحمن وائل "بودي" إلى دورة الألعاب الأولمبية في منافسات وزن -٦٨ كجم بعد فوزه في مباراة نصف النهائي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد والتي أقيمت في مدينة الرباط المغربية.