رياضة | مباراة برشلونة ونابولي خلف الأبواب المغلقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة برشلونة ونابولي خلف الأبواب المغلقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم وزير الصحة الإسباني طلباً لنادي برشلونة قبل مواجهة نابولي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.

وطلب وزير الصحة توصية بعقد مباراة برشلونة ونابولي بدون جماهير تخوفاً من انتشار فيروس كورونا علما بظهور العديد من الحالات داخل إيطاليا.

ويخشي وزير الصحة الإسباني من وصول عدد كبير من الجماهير الإيطالي لدعم فريق نابولي في اللقاء المقبل وهو ما يهدد نقل العدوي للمشجعين الإسبان.

ویتمتع برشلونة بتجربة حدیثة مع اللعب خلف الأبواب المغلقة، عندما لعب في الدوري الإسباني موسم 2017-18 ضد لاس بالماس في 1 أكتوبر 2017 بدون جمھور تزامنًا مع التوتر في كاتالونیا، وفاز فریق برشلونة 3-0 بهدفي میسي وهدف لبوسكيتس.