رياضة | لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لموقعة ليفربول النارية في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لموقعة ليفربول النارية في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

Advertisements

خط الدفاع : ازبيلكوتا - روديجير - زوما - الونسو.

خط الوسط : كوفاسيتش - جيلمور - باركلي- ويليان - بيدرو.

خط الهجوم : اوليفيه جيرو.

وتعادل فريق تشيلسي في مباراته الأخيرة قبل مواجهة ليفربول مع فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب السيلهرست بارك.