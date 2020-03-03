رياضة | مواجهات الحسم.. مواعيد مباريات إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات الحسم.. مواعيد مباريات إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حملت مباريات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا العديد من المفاجآت القوية التي كان أبرزها على الإطلاق خسارة حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي أمام أتلتيكو مدريد على ملعب «واندا ميتروبوليتانو».

نتائج مباريات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

انطلقت مباريات ذهاب دور الستة عشر من المسابقة الأبرز في العالم دوري أبطال أوروبا بفوز بروسيا دورتموند الألماني أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية مقابل هدف لصالح بطل فرنسا في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب «سيجنال إيدونا بارك».

وحقق فريق أتليتكو مدريد بقيادة المخضرم الأرجنتيني دييجو سيميوني مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على حامل لقب دوري أبطال أوروبا فريق ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» معقل الأتليتي.

وعلى ملعب «سان سيرو» اكتسح فريق أتلانتا الإيطالي ضيفه فالنسيا الإسباني برباعية مقابل هدف لصالح الخفافيش ليضع الطليان قدما في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر أهان فريق لايزبيج البلجيكي أصحاب الأرض توتنام هوتسبير بتغلبه بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «استاد توتنهام».

وضرب فريق بايرن ميونيخ الألماني مضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثية على ملعب «ستامفورد بريدج» ليضع الفريق البافاري قدما له في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا ويصعب المأمورية على البلوز.

وعاد فريق برشلونة الإسباني بتعادل جاء بشق الأنفس من الأراضي الإيطالية بهدف لمثله أمام مضيفه فريق نابولي وذلك في البقاء الذي أُقيم على ملعب «سان باولو».

وفي نفس السياق فجر فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا قنبلة مدوية بتغلبه على ريال مدريد بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «سانتياجو بيرنابيو» معقل الفريق الملكي.

واختتم ليون الفرنسي مفاجآت دور الذهاب من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه بهدف نظيف أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي في المباراة التي أقيمت على ملعب «حديقة أوليمبيك ليون».

مواعيد مباريات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي مواعيد مباريات إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا وكذلك القنوات الناقلة.

-فالنسيا - أتالانتا الثلاثاء

الموعد.. 10 مارس 2020، في تمام الساعة الـ22:00 مصر، الـ23:00 السعودية

ينقل عبر قناة : beIN SPORTS HD

الملعب .. ميستايا.

-لايبزيج - توتنهام

الموعد.. الثلاثاء 10 مارس 2020، في تمام الساعة الـ22:00 مصر، الـ23:00 السعودية

ينقل اللقاء عبر :beIN SPORTS HD

الملعب ..ريد بول أرينا.

-باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند

الموعد.. الأربعاء 11 مارس 2020 ، في تمام الساعة الـ22:00 مصر، الـ23:00 السعودية

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ينقل عبر :beIN SPORTS HD

الملعب .. حديقة الأمراء.

- ليفربول - أتلتيكو مدريد

الموعد.. الأربعاء 11 مارس 2020،في تمام الساعة الـ22:00 مصر، الـ23:00 السعودية

ينقل عبر : beIN SPORTS HD

الملعب.. أنفيلد.

-مانشستر سيتي - ريال مدريد

الموعد.. الثلاثاء 17 مارس 2020،في تمام الساعة الـ22:00 مصر، الـ23:00 السعودية

ينقل عبر : beIN SPORTS HD

الملعب...استاد مدينة مانشستر.

-يوفنتوس - ليون

الموعد.. الثلاثاء 17 مارس 2020،في تمام الساعة الـ22:00 مصر، الـ23:00 السعودية

ينقل عبر : beIN SPORTS HD

الملعب... استاد يوفنتوس.

-بايرن ميونخ - تشيلسي

الموعد.. الأربعاء 18 مارس 2020،في تمام الساعة الـ22:00 مصر، الـ23:00 السعودية

ينقل عبر: beIN SPORTS HD

الملعب.. أليانز أرينا.

- برشلونة - نابولي

الموعد..الأربعاء 18 مارس 2020 ، في تمام الساعة الـ22:00 مصر، الـ23:00 السعودية

ينقل عبر ..beIN SPORTS HD

الملعب.. كامب نو.