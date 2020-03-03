رياضة | 6 معلومات لا تفوتك عن عبد المنعم باه سكرتير الكاف الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 معلومات لا تفوتك عن عبد المنعم باه سكرتير الكاف الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء 3 مارس رسميا تعيين عبد المنعم باه سكرتير عام للاتحاد خلال الفترة القادمة.

رحيل حجي عن الاتحاد الإفريقي

وسيتولى عبد المنعم باه مهمة السكرتير العام في الاتحاد الإفريقي خلفا معاذ حجي الأمين العام السابق للاتحاد.

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن الإثنين على موقعه الرسمي تقدم السيد معاذ حجي، الأمين العام، باستقالته إلى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، وقد قبلها. وسوف يدعو الرئيس للجنة طوارئ من أجل تعيين أمين عام بالنيابة.

6 ملعومات عن عبد المنعم باه

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" 6 ملعومات لا تفوتك عن عن عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي كالآتي:

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1- يحمل الجنسية المغربية.

2- بدأ العمل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ عام 2018.

3- تولى منصب مهندس البث التليفزيوني في شركة "جلوب كاست" الفرنسية، التابعة لشركة "أورانج" لصناعة الراديو والتليفزيون والوسائط.

4- تولى منصب مدير التسويق والبث التليفزيوني في الاتحاد الأفريقي منذ يونيو 2018.

5- أثناء تواجده في منصب مدير التسويق بالكاف، نجح في حل أزمة حكم المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019، في مصر بين الجزائر والسنغال.

6- تولى منصب مدير الإنتاج التليفزيوني في شركة "لاجاردير" الفرنسية، قبل أن يصبح مديرًا للبث في نفس الشركة.