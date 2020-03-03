رياضة | البدري يستقر على خط الدفاع قبل مواجهة توجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يستقر على خط الدفاع قبل مواجهة توجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري على الرباعي الذى سيكون ضمن قائمة الفراعنة فى مركز قلب الدفاع، خلال المعسكر القادم والذى سيتخلله مواجهتان أمام منتخب توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وإستقر البدري على ضم كل من أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى ورامى ربيعة مدافع النادي الأهلي ومحمود علاء مدافع نادى الزمالك وعلى جبر مدافع نادى بيراميدز.

ويُقدم الرباعي مستويات مميزة مع فرقهم خلال الفترة القادمة، مما جعل البدري يستقر على ضم الرباعي خلال مواجهتى توجو.

وكان حسام البدري قد أطمئن امس على الإصابة التى لحقت بمدافع الفراعنة المحترف احمد حجازي والذى أكد للجهاز الفنى أن الإصابة ليست خطيرة وسيكون ضمن لاعبي المعسكر القادم.