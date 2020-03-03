رياضة | إخفاق وحيد.. ماذا يفعل الزمالك عندما يفوز ذهابًا (3 /1) بالبطولات الإفريقية؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخفاق وحيد.. ماذا يفعل الزمالك عندما يفوز ذهابًا (3 /1) بالبطولات الإفريقية؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول بالنادي الزمالك لخوض مواجهة من العيار الثقيل خارج ملعبه ضد فريق الترجي التونسي، مساء الجمعة الموافق السادس من مارس الجاري، على ستاد رادس، في إياب منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليصبح الفارس الأبيض قريبا من التأهل للدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة لحسم تأهله.

وعلي مدار تاريخ مشاركات الزمالك في بطولات إفريقيا، وتحديدًا في الأدوار الإقصائية التي تقام بنظام الذهاب والإياب، حقق الفارس الأبيض الفوز ذهابًا (3 / 1) علي ملعبه، في 5 مناسبات سابقة، واستطاع التأهل 4 مرات، بينما فشل مرة وحيدة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" نتائج الزمالك في البطولات الإفريقية عندما يفوزه ذهابًا علي ملعبه بنتيجة 3 / 1:-

- 1979:

تغلب فريق الزمالك على نظيره إيمانا بطل الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 / 1 في القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1979، وانسحب الفريق الأبيض من لقاء الإياب بالكونغو وكان متأخرًا بهدف نظيف وذلك اعتراضا على احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق الكونغولي.

- 1993:

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فاز الزمالك على فريق ستيشنري ستورز بطل نيجيريا 3 / 1 في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1993، وخسر الفريق الأبيض في لقاء الإياب بهدف دون رد، وتأهل للمباراة النهائية للبطولة وتوج باللقب الإفريقي على حساب فريق كوتوكو الغاني.

- 1996:

تغلب الزمالك على فريق صن رايز بطل موريشيوس 3 / 1 بالقاهرة في لقاء ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا 1996، وخسر في مباراة الإياب 2 /1 لكنه تأهل لدور الـ16 متفوقا في مجموع نتيجة المباراتين 4 / 3 وواصل مشواره في هذه النسخة من البطولة حتي توج باللقب الإفريقي.

- 2000:

اكتسح فريق الزمالك نظيره فريق أسيك نديامبور السنغالي بنتيجة 3 / 1 في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 2000، وخسر الفارس الأبيض في السنغالي بنتيجة 1 / 0، لكنه تأهل بعدما تفوق في مجموع المباراتين 3 / 2، وتوج بلقب البطولة في هذا العام على حساب كانون ياوندي الكاميروني

- 2015:

تغلب الزمالك على فريق رايون سبورت الرواندي 3 / 1 في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2015، وكرر انتصاره في رواندا بنتيجة 3 / 0 وتأهل لدور الـ16 بالبطولة متفوقا في مجموع نتيجة المباراتين 6 / 1 وأكمل مشواره بالبطولة حتي الدور نصف النهائي قبل أن يخرج على يد النجم الساحلي.