رياضة | مفاجآت في تشكيل ليفربول الرسمي ضد تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل ليفربول الرسمي ضد تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق تشيلسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أدريان.

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خط الدفاع : ويليامز - فان دايك - جوميز - روبرتسون.

خط الوسط : فابينهو - لالانا - جونز - مينامينو.

خط الهجوم : ساديو ماني - اوريجي.

وكان فريق ليفربول قد تلقى هزيمة قاسية من فريق واتفورد بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.