رياضة | بعد الفوز بكأس الرابطة.. جوارديولا يبحث عن اللقب الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز بكأس الرابطة.. جوارديولا يبحث عن اللقب الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، اليوم الثلاثاء، إنه "بعد فوز فريقه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم على ملعب ويمبلي مطلع الأسبوع بدأ على الفور في التفكير في الدفاع عن لقبه في كأس الاتحاد الإنجليزي".

وواصل سيتي هيمنته على كأس الرابطة وأحرز اللقب للمرة الثالثة على التوالي بالفوز 2-1 على أستون فيلا في إستاد ويمبلي يوم الأحد.

وهو اللقب الثامن لغوارديولا مع النادي منذ توليه المسؤولية في 2016.

وقال المدرب الإسباني، الذي حصد أيضاً 21 لقباً مع برشلونة وبايرن ميونخ، إن سيتي يجب أن يتحلى بعقلية "الأندية الكبيرة" من خلال التفكير في اللقب التالي المتاح وذلك قبل مواجهة شيفيلد وينزداي غداً الأربعاء في الدور الخامس لكأس الاتحاد الانجليزي.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين "تعلمت في الأندية الكبرى انه فور الفوز بلقب يبدأ اللاعبون في التفكير في اللقب التالي. قمنا بعمل رائع في السنوات الثلاث الأخيرة لكن غدا ينتظرنا نهائي آخر".

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وفاز سيتي بالثلاثية المحلية الموسم الماضي والتي تشمل أيضاً لقب الدوري الممتاز لكن جوارديولا أقر بصعوبة اللحاق بمنافسه ليفربول صاحب الصدارة.

وخسر فريق المدرب يورغن كلوب مرة واحدة فقط وتعادل في أخرى في 28 مباراة خاضها ليوسع الفارق في الصدارة إلى 22 نقطة مع سيتي أقرب مطارديه.

ولا يزال سيتي ينافس على لقب دوري الأبطال وفاز في ذهاب دور الستة عشر 2-1 على ريال مدريد قبل مباراة الاياب في 17 مارس (آذار).

وأكد غوارديولا أن كلاوديو برافو سيستمر في حراسة المرمى بينما تعافى المهاجم سيرجيو أغويرو بعد أن تعرض لضربة في النهائي في ويمبلي.

لكن الجناح ليروي ساني لم يتعاف حتى الآن بعد أن غاب عن آخر ستة أشهر بسبب إصابة في الركبة.