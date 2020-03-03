رياضة | مخطط جديد من مدرب الترجي لإسقاط الزمالك في رادس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط جديد من مدرب الترجي لإسقاط الزمالك في رادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، لتأمين دفاع فريقه قبل موقعة رادس، أمام الزمالك، الجمعة المقبل، على ستاد رادس، في اياب مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل الترجي التونسي، في تعويض خسارته التي تلقاها في القاهرة، أمام الزمالك بنتيجة 3-1، في ذهاب دور ربع نهائي دوري الأبطال.

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وذكرت جريدة الشروق التونسية، أن الشعباني، يجهز حسين الربيع قبل مواجهة الزمالك خاصة أنه عانى كثيرًا في خط الدفاع أمام الزمالك في مباراة الذهاب.

وتابعت الصحيفة، أن الترجي يسعى لحشد أكبر عدد من الجماهير في ستاد رادس، لمساندة الفريق قبل لقاء حسم التأهل إلى الدور نصف نهائي.

يذكر أن بعثة الزمالك سافرت اليوم الثلاثاء، إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي، ويترأس بعثة الفريق أحمد جلال إبراهيم