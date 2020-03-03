رياضة | أحمد حسن كوكا فى حسابات البدري لمعسكر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن كوكا فى حسابات البدري لمعسكر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني فى حسابات المدير الفنى حسام البدري للإنضمام خلال المعسكر القادم فى مارس والذى سيتخلله مواجهتان أمام منتخب توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وسيواجه الفراعنة منتخب توجو يوم 26 و29 مارس المقبل، اللقاء الأول سيكون على ملعب ستاد القاهرة الدولى ثم اللقاء الأخر على ملعب المنتخب التوجولى.

وتألق كوكا خلال الفترة الماضية مع أولمبياكوس وسجل ثلاث أهداف مع فريقه، مما جعله يدخل حسابات الجهاز الفني خاصة وأن المنتخب لم يستقر حتى الأن سوي على مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك.

وكان منتخب مصر قد تعادل فى اول مباراتان تحت قيادة الجهاز الجديد امام كينيا وجزر القمر.

