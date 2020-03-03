رياضة | قبل موقعة بريتوريا النارية.. تاريخ بكاري جاساما مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة بريتوريا النارية.. تاريخ بكاري جاساما مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النادي الأهلي مضيفه صن داونز بطل جنوب أفريقيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء المقرر إقامته بملعب "لوكاس موريبي" بمدينة بريتوريا، يوم السبت المقبل الموافق 7 مارس.

وعين الإتحاد الأفريقي "كاف" الحكم الجامبي باكاري جاساما لإدارة المباراة، والتي حسمها الأحمر لمصلحته بهدفين دون رد.

ويمتلك جاساما العديد من المواقف السلبية مع النادي الأهلي خلال مباريات الفريق في دوري الأبطال، والتي أثرت بشكل أو بآخر في نتائج تلك المباريات، بل وأضاعت ألقاباً على الفريق الأحمر.

ويسرد لكم الخليج 365 الرياضي من خلال تلك السطور، التاريخ الكامل للمباريات التي أدارها جاساما للأهلي.

الوداد البيضاوي 2011

كانت أولى المباريات التي يصفرها جاساما للأهلي أمام الوداد البيضاوي في دور المجموعات بملعب الكلية الحربية، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 3-3.

ستاد مالي - 2012

أدار جاساما مباراة ذهاب دور الـ16 بين الأهلي وستاد مالي في نسخة عام 2012، وخسر الأهلي خارج قواعده بهدف نظيف.

ليوبارد الكونغولي - 2013

تلغب الأهلي على ليوبارد الكونغولي بهدفين لهدف في بطولة كأس السوبر الأفريقي، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

أورلاندو بايرتس - 2013

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أقيمت مباراة العودة في نهائي دوري الأبطال عام 2013 بملعب المقاولون العرب، وتغلب الإهلي بهدفي محمد أبو تريكة وأحمد عبد الظاهر، وطرد جاساما لاعب الأهلي شريف عبد الفضيل.

المغرب التطواني - 2015

أدار جاساما مباراة الذهاب في دوري أبطال أفريقيا عام 2015 في المغرب، وخسر الأهلي بهدف نظيف من ضربة حرة مباشرة وهمية، احتسبها على حدود منطقة الجزاء.

زاناكو الزامبي - 2017

تعادل الأهلي في إفتتاح دور المجموعات لنسخة 2017 على ملعب برج العرب دون أهداف.

الوداد البيضاوي - 2017

تم تعيين جاساما في إياب نهائي نسخة 2017 أمام الوداد بالمغرب، وتسبب بشكل مباشر في خسارة الأهلي اللقب، حيث لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة في المباراة لوليد أزارو، بالإضافة لإحتسابه تسللات وهمية في المباراة، كما سمح للاعبي الوداد بإضاعة الوقت بشكل كبير.

حورويا كوناكري - 2018

فاز الأهلي برباعية دون رد على حورويا كوناكري الغيني في إياب ربع نهائي نسخة 2018 على ملعب السلام.

صن داونز - 2019

أدار مباراة العودة في ربع نهائي النسخة الماضية، وألغى هدفاً صحيحاً لجونيور أجايي، بالإضافة لتركه لاعبي صن داونز يضيعون الوقت بشكل غريب.