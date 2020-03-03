رياضة | الهلال يُعلن نجاح عملية عبدالله عطيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يُعلن نجاح عملية عبدالله عطيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إجراء عبدالله عطيف لاعب الفريق عملية ناجحة في الركبة عقب الفحوص التي أجراها في إسبانيا.

وذكر النادي في بيان له اليوم الثلاثاء :"أجرى اللاعب عبدالله عطيف عملية بالمنظار على موضع إصابته في الركبة، تحت إشراف الطبيب الإسباني رامون كوجات".

وأضاف البيان :"اتضح خلال المنظار الاستكشافي أن لديه قطع في الرباط الصليبي، وتم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها، بتواجد مدير الإدارة الطبية في نادي الهلال، دكتور مبارك المطوع".

كان عطيف تعرض لإصابة قوية في غضروف الركبة، خلال مشاركته مع الهلال ، في مواجهة شباب الأهلي دبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020.

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واضطر عطيف لمغادرة اللقاء في الدقيقة 16، وشارك محمد كنو بدلا منه، وانتهى اللقاء بفوز الهلال 2 / 1.

وغادر عطيف إلى إسبانيا، يوم السبت الماضي؛ لإجراء عملية منظار على موضع إصابته في الركبة، على يد الطبيب رامون كوجات.

وخاض عطيف 14 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، بمتوسط عدد دقائق 507، دون تسجيل أو صناعة أي هدف.

وغاب عطيف عن 15 مباراة في الموسم الحالي، 11 منها خرج من قائمة الـ18، بينما لازم دكة البدلاء في 4 لقاءات أخرى.

ويتصدر نادي الهلال السعودي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي المحترفين) بعد مرور 20 جولة حتى الآن، بالإضافة إلى تأهله للدور قبل النهائي بكأس الملك.