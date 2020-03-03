اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-3-2020 yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-3-2020 yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره فريق تشيلسي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتُقام المباراة في ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات دور الـ 16.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي:

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تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي:

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.