اونلاين | لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي تغطية حية "0-0" live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي تغطية حية "0-0" live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان كلوب قدأعلن تشكيلة ليفربول والتي جاءت كالتالي :- حراسة المرمى : أدريان. خط الدفاع : ويليامز - فان دايك - جوميز - روبرتسون. خط الوسط : فابينهو - لالانا - جونز - مينامينو. خط الهجوم : ساديو ماني - اوريجي. Advertisements

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بينما أعلن لامبارد عن تشكيلة تشيلسي والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى : كيبا. خط الدفاع : ازبيلكوتا - روديجير - زوما - الونسو. خط الوسط : كوفاسيتش - جيلمور - باركلي- ويليان - بيدرو. خط الهجوم : اوليفيه جيرو.

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