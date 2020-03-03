شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صرف رواتبهم.. موظفو وعمال الزمالك يعتذرون لرئيس النادي ويهتفون باسمه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك وقناته الخاصة مقطع فيديو لعمال نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، وهم يهتفون باسم رئيس النادي مرتضى منصور بعدما خرجوا نظموا وقفة احتجاجية ضده؛ لتأخر صرف الرواتب الشهرية.

وكانت الوقفة التي نظمها العاملون قد انتهت يوم أمس الاثنين بعد حضور مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة.

Advertisements

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة من داخل النادي لتجمع العاملين من أجل المطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.

ولم يتواجد أي عضو من مجلس إدارة نادي الزمالك وقت الوقفة الاحتجاجية، والتي تم تنظيمها أمام مبنى إدارة كرة القدم، بعدما تأخر صرف الرواتب لـ3 أشهر.

وحضر مرتضى منصور لمقر نادي الزمالك، وتحدث مع العاملين بالنادي وشدد على أن هناك بعض المشكلات المالية ومحاولته لتوفير سيولة مالية لصرف رواتب العاملين بالنادي.