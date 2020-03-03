شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 أعلن مدرب ليفربول يورجن كلوب، التشكيل الأساسي لمواجهة تشيلسي مساء اليوم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان في دور الـ 16 من البطولة، في ملعب ستامفورد بريدج. وحسب الموقع الرسمي للريدز، يتواجد النجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: Advertisements المرمى: أدريان. الدفاع: ويليامز – جو جوميز – فان دايك – روبرتسون. الوسط: فابينو – لالانا – جونز. الهجوم: مينامينو – ديفوك أوريجي – ساديو ماني. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: لونيرجان – جويل ماتيب – ميلنر – تشيريفيلا – أليكس تشامبرلين – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو.

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