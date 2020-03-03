شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوناروما يغيب عن مواجهة يوفنتوس وميلان في كأس ايطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 تعرض نادي ​ميلان​ الايطالي لضربة قوية بعد تاكيد غياب الحارس الدولي الايطالي جيانلويجي ​دوناروما​ عن لقاء الفريق امام ​يوفنتوس​ في اياب الدور نصف نهائي من بطولة كأس ايطاليا لكرة القدم.

Advertisements دوناروما يعاني من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة فيورنتينا ليؤكد المدرب ستيفانو بيولي رفض المجازفة به لعدم شعوره بالجاهزية الكاملة. هذا الامر يعني ان الحارس ازمير بيغوفيتش سيكون الحارس الأساسي لميلان في المباراة المقامة على ملعب يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا. يذكر ان لقاء الذهاب انتهى بين الفريقين بالتعادل الايجابي 1 - 1.

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