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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوناروما يغيب عن مواجهة يوفنتوس وميلان في كأس ايطاليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
تعرض نادي ميلان الايطالي لضربة قوية بعد تاكيد غياب الحارس الدولي الايطالي جيانلويجي دوناروما عن لقاء الفريق امام يوفنتوس في اياب الدور نصف نهائي من بطولة كأس ايطاليا لكرة القدم.
دوناروما يعاني من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة فيورنتينا ليؤكد المدرب ستيفانو بيولي رفض المجازفة به لعدم شعوره بالجاهزية الكاملة.
هذا الامر يعني ان الحارس ازمير بيغوفيتش سيكون الحارس الأساسي لميلان في المباراة المقامة على ملعب يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.
يذكر ان لقاء الذهاب انتهى بين الفريقين بالتعادل الايجابي 1 - 1.
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