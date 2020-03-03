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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرعة نارية لدوري الأمم الأوروبية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
مؤهلة لمونديال قطر 2022 في العاصمة الهولندية أمستردام.
وأوقعت القرعة إيطاليا في نفس المجموعة مع هولندا وبولندا، فيما سيلعب كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال في ذات المجموعة في وقت وقعت المانيا واسبانيا في نفس المجموعة.
وستواجه إنكلترا ايسلندا للمرة الاولى منذ 2016 فيما حلت ويلز في المجموعة عينها إلى جانب جمهورية إيرلندا.
وجاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:
المستوى الأول
المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.
المجموعة الثانية: ايسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنكلترا.
المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.
المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.
المستوى الثاني
المجموعة الأولى: رومانيا، النرويج، أيرلندا الشمالية، النمسا.
المجموعة الثانية: الكيان الصهيوني، سلوفاكيا، اسكتلندا، التشيك.
المجموعة الثالثة: المجر، تركيا، صربيا، روسيا.
المجموعة الرابعة: بلغاريا، جمهورية إيرلندا، فنلندا، ويلز.
المستوى الثالث
المجموعة الأولى: أذربيجان، لوكسمبورغ، قبرص، الجبل الأسود.
المجموعة الثانية: أرمينيا، إستونيا، مقدونيا الشمالية، جورجيا.
المجموعة الثالثة: مولدوفا، سلوفينيا، كوسوفو، اليونان.
المجموعة الرابعة: كازاخستان، ليتوانيا، روسيا البيضاء، ألبانيا.
المستوى الرابع
المجموعة الأولى: لاتفيا، مالطا، أندور، جزر الفارو.
المجموعة الثانية: سان مارينو، ليختنشتاين، سان مارينو.
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