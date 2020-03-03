قرعة نارية لدوري الأمم الأوروبية 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

مؤهلة لمونديال قطر 2022 في العاصمة الهولندية أمستردام.



وأوقعت القرعة إيطاليا في نفس المجموعة مع هولندا وبولندا، فيما سيلعب كرواتيا، السويد، فرنسا، ​البرتغال​ في ذات المجموعة في وقت وقعت ​المانيا​ و​اسبانيا​ في نفس المجموعة.

وستواجه إنكلترا ايسلندا للمرة الاولى منذ 2016 فيما حلت ويلز في المجموعة عينها إلى جانب جمهورية إيرلندا.

وجاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:

المستوى الأول

المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.

المجموعة الثانية: ايسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنكلترا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.

المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.

المستوى الثاني

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المجموعة الأولى: رومانيا، النرويج، أيرلندا الشمالية، النمسا.

المجموعة الثانية: الكيان الصهيوني، سلوفاكيا، اسكتلندا، التشيك.

المجموعة الثالثة: المجر، تركيا، صربيا، روسيا.

المجموعة الرابعة: بلغاريا، جمهورية إيرلندا، فنلندا، ويلز.

المستوى الثالث

المجموعة الأولى: أذربيجان، لوكسمبورغ، قبرص، الجبل الأسود.

المجموعة الثانية: أرمينيا، إستونيا، مقدونيا الشمالية، جورجيا.

المجموعة الثالثة: مولدوفا، سلوفينيا، كوسوفو، اليونان.

المجموعة الرابعة: كازاخستان، ليتوانيا، روسيا البيضاء، ألبانيا.

المستوى الرابع

المجموعة الأولى: لاتفيا، مالطا، أندور، جزر الفارو.

المجموعة الثانية: سان مارينو، ليختنشتاين، سان مارينو.