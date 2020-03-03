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ادارة برشلونة لن تكرر الاخطاء السابقة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ادارة لن تكرر الاخطاء السابقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

اوضح موقع sport.es ان ادارة نادي ​برشلونة​ تهدف لبناء فريق جديد يقدم الدعم للنجم الارجنتيني ​ليونيل ​ في الموسم الجديد.

وكان الفريق الكتالوني قد تعثر بثنائية نظيفة امام ​​ في الكلاسيكو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 26 من ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم.

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واوضحت هذه المصادر ان الادارة ستكون ملتزمة في تسليح الفريق ليتمكن البرغوت من الاستمتاع بسنواته الاخيرة في النادي، مؤكدة انه لا يتوجب عليهم تكرار الاخطاء السابقة بالتعاقد مع لاعبين ينتهي بهم الامر على مقاعد البدلاء.

واشارت الى انهم سيتعاقدون مع لاعبين رأس حربة يتمتعون بحس تهديفي بهدف منح فريق ميسي القدرة على القتال في المواسم المقبلة، ويرغبون ايضاً في تعزيز خط الوسط بالاضافة الى الخط الدفاعي لحل المشكلات التي نشأت عقب رحيل داني الفيس في عام 2016.

وأكدت ان الميركاتو الصيفي المقبل لن يكون سهلاً على ادارة فريق برشلونة حيث انه يتوجب عليهم بناء فريق تنافسي للمرحلة المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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