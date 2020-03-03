ادارة برشلونة لن تكرر الاخطاء السابقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

اوضح موقع sport.es ان ادارة نادي ​برشلونة​ تهدف لبناء فريق جديد يقدم الدعم للنجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ في الموسم الجديد.



وكان الفريق الكتالوني قد تعثر بثنائية نظيفة امام ​ريال مدريد​ في الكلاسيكو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 26 من ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم.

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واوضحت هذه المصادر ان الادارة ستكون ملتزمة في تسليح الفريق ليتمكن البرغوت من الاستمتاع بسنواته الاخيرة في النادي، مؤكدة انه لا يتوجب عليهم تكرار الاخطاء السابقة بالتعاقد مع لاعبين ينتهي بهم الامر على مقاعد البدلاء.

واشارت الى انهم سيتعاقدون مع لاعبين رأس حربة يتمتعون بحس تهديفي بهدف منح فريق ميسي القدرة على القتال في المواسم المقبلة، ويرغبون ايضاً في تعزيز خط الوسط بالاضافة الى الخط الدفاعي لحل المشكلات التي نشأت عقب رحيل داني الفيس في عام 2016.

وأكدت ان الميركاتو الصيفي المقبل لن يكون سهلاً على ادارة فريق برشلونة حيث انه يتوجب عليهم بناء فريق تنافسي للمرحلة المقبلة.