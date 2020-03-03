- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرعة دوري أمم أوروبا| مجموعات نارية تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
أجريت، مساء اليوم الثلاثاء، قرعة دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية لعام 2020.
وأسفرت القرعة، عن وقوع منتخب إيطاليا في مجموعة صعبة رفقة هولندا وبولندا، بينما اصطدمت إسبانيا بألمانيا وأوكرانيا.
أما المجموعة الأقوى ضمت كرواتيا والسويد وفرنسا والبرتغال حامل اللقب.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
المستوى الأول
المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا. المجموعة الثانية: أيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا. المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال. المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.
المستوى الثاني المجموعة الأولى: رومانيا، النرويج، أيرلندا الشمالية، النمسا. المجموعة الثانية: الكيان الصهيوني، سلوفاكيا، اسكتلندا، التشيك. المجموعة الثالثة: المجر، تركيا، صربيا، روسيا. المجموعة الرابعة: بلغاريا، جمهورية أيرلندا، فنلندا، ويلز.
المستوى الثالث المجموعة الأولى: أذربيجان، لوكسمبورج، قبرص، الجبل الأسود. المجموعة الثانية: أرمينيا، إستونيا، مقدونيا الشمالية، جورجيا. المجموعة الثالثة: مولدوفا، سلوفينيا، كوسوفو، اليونان.
المجموعة الرابعة: كازاخستان، ليتوانيا، روسيا البيضاء، ألبانيا. المستوى الرابع المجموعة الأولى: لاتفيا، مالطا، أندور، جزر الفارو. المجموعة الثانية: سان مارينو، ليختنشتاين، سان مارينو.
كانت هذه تفاصيل خبر قرعة دوري أمم أوروبا| مجموعات نارية تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.